Libanon: Israels Armee: 400 Stellungen der Hisbollah angegriffen

1 Israels Armee greift nach eigenen Angaben Hunderte Stellungen der Hisbollah im Libanon an. Foto: Marwan Naamani/dpa

Der gegenseitige Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon geht mit voller Wucht weiter. Israel greift Hunderte Stellungen der Miliz im nördlichen Nachbarland an.











Tel Aviv/Beirut - Israels Armee hat angesichts andauernden Beschusses aus dem Libanon ihre massiven Angriffe auf Stellungen der Hisbollah-Miliz am Abend vorgesetzt. Seit dem Nachmittag seien rund 400 Ziele attackiert worden, darunter einsatzbereite Raketenabschussrampen sowie "terroristische Infrastruktur" in mehreren Gebieten im Südlibanon, teilte die Armee am späten Abend mit. Aus dem Libanon waren im Tagesverlauf nach israelischen Militärangaben Dutzende Geschosse Richtung Nordisrael abgefeuert worden. Berichte über Verletzte gab es auf beiden Seiten der Landesgrenze zunächst nicht.