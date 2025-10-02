Die One-Direction-Stars Louis Tomlinson und Zayn Malik gehen laut Berichten für eine Netflix-Doku auf einen Roadtrip durch die USA. Darin soll es wohl um ihr Leben im Rampenlicht gehen und auch der Tod von Liam Payne könnte thematisiert werden.
Louis Tomlinson (33) und Zayn Malik (32) sollen wieder zusammenarbeiten. Wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, entstehe derzeit eine gemeinsame Dokumentation. Darin werden die beiden One-Direction-Stars auf einer Reise durch die USA begleitet. Malik soll in Pennsylvania leben, während Tomlinson sich regelmäßig in den Vereinigten Staaten aufhält.