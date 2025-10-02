Die One-Direction-Stars Louis Tomlinson und Zayn Malik gehen laut Berichten für eine Netflix-Doku auf einen Roadtrip durch die USA. Darin soll es wohl um ihr Leben im Rampenlicht gehen und auch der Tod von Liam Payne könnte thematisiert werden.

Louis Tomlinson (33) und Zayn Malik (32) sollen wieder zusammenarbeiten. Wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, entstehe derzeit eine gemeinsame Dokumentation. Darin werden die beiden One-Direction-Stars auf einer Reise durch die USA begleitet. Malik soll in Pennsylvania leben, während Tomlinson sich regelmäßig in den Vereinigten Staaten aufhält.

Um was soll es in der Doku gehen? Das genaue Thema der Doku-Serie ist bisher noch nicht bekannt. Es wird jedoch erwartet, dass Tomlinson und Malik darin über den Tod ihres Band-Kollegen Liam Payne (1993-2024), der im vergangenen Jahr nach einem Sturz von einem Balkon starb, sowie über ihr eigenes Leben und ihre Karriere sprechen.

Regie übernehme Nicola Marsh, die zuvor etwa die Dokumentation "Child Star" - unter anderem über Demi Lovato (33) - sowie "Stay on Board: The Leo Baker Story" inszenierte. Die Dokumentation soll demzufolge voraussichtlich im kommenden Jahr bei Netflix veröffentlicht werden.

Doku ein Jahrzehnt nach One-Direction-Pause

Die Boygroup One Direction, bestehend aus Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles (31) und Niall Horan (32), wurde 2010 im Rahmen der Castingshow "The X Factor" gegründet. Mit Hits wie "What Makes You Beautiful" und "Night Changes" feierten die Briten weltweit Erfolge, ehe Malik im Jahr 2015 die Band verließ, um eigene Projekte zu verfolgen. Im darauffolgenden Jahr legten die übrigen Bandmitglieder eine unbefristete Pause mit One Direction ein. Seither sind sie als Solo-Künstler aktiv.