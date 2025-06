Liam Paynes letzter TV-Auftritt: Building The Band hat Starttermin

In der Netflix-Castingshow "Building The Band" fungierte Liam Payne wenige Monate vor seinem Tod noch als Gastjuror. Der Starttermin wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt steht die Premiere bevor.

Kurz vor seinem tragischen Tod im Oktober 2024 stand Sänger Liam Payne (1993-2024) für die Netflix-Castingshow "Building The Band" vor der Kamera. Der ehemalige One-Direction-Star war als Gastjuror für die Show eingeplant. Ob die Sendung nach seinem Tod gezeigt werden soll, war lange unklar. Nun steht der Starttermin fest.

Netflix hat den 9. Juli für die Premiere von "Building The Band" in einem Trailer bekanntgegeben. Der Streamingdienst hat laut "Deadline" die Familie des verstorbenen Sängers darüber entscheiden lassen, ob das Format auf Sendung gehen soll. Die Familie "hat die Serie geprüft und befürwortet seine Einbeziehung", habe Netflix in einer Erklärung mitgeteilt.

Lesen Sie auch

Darum geht's in der Castingshow

In dem musikalischen Wettbewerb "Building The Band" geht es darum, aus talentierten Sängerinnen und Sängern die perfekte Band zusammenzustellen. Die Teilnehmer werden in blickdichten Kabinen platziert, bekommen Kopfhörer und dürfen sich ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen anhören, die auf der Bühne performen. Bei Gefallen drücken sie den Buzzer und bilden eine Band, ohne sich gesehen zu haben. Nur anhand von musikalischer Kompatibilität. Erst nach erfolgreicher Gruppenbildung treffen die Bands aufeinander und müssen eine Performance auf die Beine stellen. Ziel der Show ist es, die nächste große Musikband zu finden. "Die nächsten Backstreet Boys", kündigt ein zielstrebiger Kandidat in der Vorschau an.

Moderiert wird das Format von Backstreet Boy AJ McLean (47). Sängerin Nicole Scherzinger (46, bekannt aus der Girlband Pussycat Dolls) wird als Mentorin und Jurorin fungieren. Destiny's Child-Mitglied Kelly Rowland (44) fungiert wie Payne ebenfalls als Gastjurorin. Die zehn Episoden werden an drei Terminen gestaffelt starten: am 9. Juli, am 16. Juli und am 23. Juli.

Verschobener Starttermin nach tragischem Tod

Die Show wurde bereits im August 2024 von Netflix angekündigt und sollte zeitnah veröffentlicht werden. Doch am 16. Oktober kam Liam Payne nach einem Sturz vom Balkon des dritten Stocks eines Hotels im argentinischen Buenos Aires ums Leben. Eine Autopsie konnte bei ihm Alkohol und Kokain in großen Mengen nachweisen. Er wurde nur 31 Jahre alt.