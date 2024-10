Liam Payne: Vor seinem Tod erfüllte er unzählige Kinderwünsche

Der britische Sänger Liam Payne hat vor seinem tragischen Tod vielen schwerkranken Kindern Wünsche erfüllt. Die Organisation "Rays of Sunshine" erinnert sich an einen "lieben Freund", dem sein Engagement viel bedeutet habe.

"Rays of Sunshine" wurde im Jahr 2003 gegründet, um schwerkranken Kindern im Vereinigten Königreich Wünsche zu erfüllen. Der kürzlich tragisch im Alter von nur 31 Jahren verstorbene Liam Payne (1993-2024) war viele Jahre Promi-Botschafter und ein "lieber Freund" der gemeinnützigen Organisation. Die Charity-Organisation ist laut eigener Angaben der Ansicht, dass jedes Kind es verdient, "Glück zu erleben und nicht an seine Krankheit zu denken - auch wenn es nur für einen Tag ist". Payne teilte offenbar diese Anschauung, ermöglichte er es doch, unzählige Kinderwünsche zu erfüllen.

"Er half, Hunderte von Wünschen zu erfüllen, und es war allen klar, wie viel ihm diese Momente bedeuteten", erklärt Dan Assor, Generaldirektor von "Rays of Sunshine", im Gespräch mit BBC Radio WM. "Liam war fast ein Jahrzehnt lang ein engagierter Botschafter für uns." Die Erinnerungen, die der Verstorbene so erschaffen habe, würden stets in Ehren gehalten: "Seine Großzügigkeit und die Freude, die er diesen Kindern brachte, haben definitiv einen tiefgreifenden und dauerhaften Einfluss auf ihr Leben hinterlassen."

Ein Dank an Liam Payne "für all den Sonnenschein"

Man sei untröstlich nachdem man vom Tode Paynes erfahren habe, hieß es schon vor wenigen Tagen von Seiten der Organisation auf Instagram zu mehreren Bildern, die unter anderem Payne mit erkrankten Kindern und seinen ehemaligen One-Direction-Bandkollegen zeigen. Er sei nicht nur Botschafter sondern auch "ein lieber Freund" gewesen. Der Sänger habe als Solokünstler und als One-Direction-Mitglied Hunderten von Kindern und deren Familien "so viel Licht und Freude" gebracht. "Danke, Liam, für all den Sonnenschein, den du mit uns geteilt hast", schloss der Beitrag.

Im Alter von nur 31 Jahren war Liam Payne in der vergangenen Woche in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires bei einem Sturz von einem im dritten Stock gelegenen Hotelbalkon ums Leben gekommen. Die Todesumstände sind bisher nicht eindeutig geklärt. Es wird derzeit laut mehrerer Medienberichte angenommen, dass Drogen eine Rolle gespielt haben könnten.