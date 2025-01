Liam Payne: Verdächtiger nach Tod von One-Direction-Sänger festgenommen

Prägender Musikstar der 1960er Jahre Soul-Legende Brenton Wood stirbt mit 83 Jahren

Die Musikwelt trauert um Brenton Wood: Der Soul-Sänger, der mit Hits wie "The Oogum Boogum Song" und "Gimme Little Sign" berühmt wurde, verstarb im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in Kalifornien. Seine letzten Worte galten seinen Fans.