Nach dem tragischen Tod von One-Direction-Sänger Liam Payne (1993-2024) im Oktober 2024 hat seine Partnerin Kate Cassidy (25) ihr erstes TV-Interview gegeben. In der britischen Frühstücksfernsehsendung "Lorraine" sprach die 25-jährige Influencerin am Mittwoch offen über ihre anhaltende Trauer und die Schwierigkeit, den Verlust zu verarbeiten.

Der ehemalige One-Direction-Star war am 16. Oktober 2024 im Alter von nur 31 Jahren nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires verstorben. "Ich ertappe mich dabei, wie ich ständig in der Gegenwartsform über ihn spreche", gestand Cassidy mit brüchiger Stimme. "Ich sehe keine Notwendigkeit, mich zu korrigieren, weil es Teil meiner Heilungsreise ist." Liam Paynes Partnerin rang während des Interviews sichtlich mit den Emotionen. "Ich arbeite noch immer daran, die Tatsache zu akzeptieren, dass er nicht mehr hier ist."

Der Gedanke, in der Vergangenheitsform über Payne zu sprechen, falle ihr schwer. "Wenn ich über ihn in der Vergangenheitsform spreche, sticht es jedes Mal ein bisschen mehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so über ihn sprechen müsste. Es ist definitiv wirklich schwer zu akzeptieren", erklärte Cassidy unter Tränen. Sie habe noch nie jemanden verloren, der ihr nahestehe. "Das ist das erste Mal, dass ich mit so etwas umgehen muss", sagte die 25-Jährige. "Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich habe meine besseren Tage und meine schwereren Tage." Trotz der Trauer und des Schmerzes blickt sie mit Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück: "Ich werde immer so viel Liebe für ihn haben. Seine Anwesenheit war einfach tröstlich und wärmend, und das werde ich nie vergessen."

Kate Cassidy setzt sich in seinem Namen für psychische Gesundheit ein

Als besondere Stütze in ihrer Trauerphase nannte Cassidy den gemeinsamen Hund Nala. Das Tier zwinge sie jeden Tag, das Haus zu verlassen und spazieren zu gehen. "Ob es ein fünfminütiger oder ein 20-minütiger Spaziergang ist - es weckt mich auf und erfrischt meinen Geist", erklärte sie. "Anstatt den ganzen Tag im Bett zu liegen und durch soziale Medien oder alte Fotos zu scrollen, bringt es mich raus und hilft wirklich meiner Einstellung und meiner psychischen Gesundheit." Sie versuche zudem, so produktiv wie möglich zu sein und "kleine Dinge wie Yoga" zu machen, um ihre Gedanken zu ordnen.

Kate Cassidy zeigte mit ihrem Interview die Unterstützung für die von der Sendung ins Leben gerufene "March4March"-Kampagne für psychische Gesundheit. "Ich tue alles, was ich im Bereich der psychischen Gesundheit tun kann, um irgendjemandem zu helfen, ich möchte dazu beitragen, dass sich die Menschen weniger allein fühlen und ihre Trauer und ihre Heilung besser bewältigen können", sagte sie in dem Gespräch. Cassidy erklärte, dass Liam, der sein ganzes Leben lang sehr offen über seine eigenen Probleme mit der psychischen Gesundheit gesprochen habe, "wollte", dass sie Teil der Kampagne ist, da "er den Menschen nicht mehr helfen kann". In Erinnerung an ihren verstorbenen Partner trägt Cassidy zudem oft eine Halskette aus Engelsflügeln: "Ich fühle mich Liam dadurch näher."

In einem Interview mit "The Sun" gab Cassidy, die mit Payne in Argentinien war und aufgrund ihres Hundes vorzeitig abreiste, im vergangenen Februar an, dass Payne vor ihrer Abreise in einem "guten mentalen Zustand" gewesen sei. "Offensichtlich, wenn ich es gewusst hätte, wenn ich in die Zukunft hätte sehen können, hätte ich Argentinien niemals verlassen." Ein toxikologischer Bericht vom November hatte ergeben, dass Payne in den 72 Stunden vor seinem Tod "Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtige Antidepressiva" im Körper hatte.