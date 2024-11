11 Harry Styles (links) und Niall Horan bei der Beisetzung ihres verstorbenen One-Direction-Kollegen Liam Payne. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Am 16. Oktober kommt der Sänger Liam Payne in Argentinien auf tragische Weise zu Tode. Bei seiner Beisetzung in Großbritannien erweisen ihm am Mittwochnachmittag zahlreiche Menschen die letzte Ehre, darunter seine ehemaligen One-Direction-Kollegen.















Fünf Wochen nach dem Tod des Sängers Liam Payne bei einem Balkon-Sturz in Argentinien haben Familienmitglieder und Freunde in Großbritannien Abschied von dem Sänger genommen.

Auch seine ehemaligen One-Direction-Kollegen zeigten in Amersham nordwestlich von London ihre Anteilnahme. Aufnahmen zeigen Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik und Louis Tomlinson trauernd vor der Kirche St. Mary’s, wohin Paynes Sarg in einer weißen Kutsche geleitet wurde. Blumengestecke auf der Kutsche formten die Worte „Sohn“ und „Papa“. Lesen Sie auch Liam Payne stirbt am 16. Oktober durch Sturz von Balkon Der 31-jährige Payne war am 16. Oktober vom Balkon seines Hotelzimmers in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben. Nach Angaben der Ermittler hatte er vor seinem Tod Drogen und Alkohol konsumiert.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, der One-Direction-Star habe einen „Drogencocktail“ aus Alkohol, Kokain und einem verschreibungspflichtigen Antidepressivum im Blut gehabt. Nach Überzeugung der Ermittler war es kein Suizid. Payne hatte vor seinem Tod offen über seine Drogenprobleme gesprochen. Im Zusammenhang mit Paynes Tod waren drei Männer angeklagt worden. Einer von ihnen soll ein Freund und ständiger Begleiter Paynes in Buenos Aires gewesen sein. Ihm wird vorgeworfen, Payne in einer hilflosen Lage im Stich gelassen und damit eine Mitschuld auf sich geladen zu haben. Bei dem zweiten Angeklagten handle es sich um einen Hotelangestellten. Ihm werde zur Last gelegt, Payne in zwei Fällen mit Kokain versorgt zu haben. Zur Identität des dritten Angeklagten hatte sich die Staatsanwaltschaft nicht geäußert. One Direction gründet sich 2010 aus der Castingshow „The X Factor“ Payne war Teil der britisch-irischen Pop-Sensation One Direction gewesen, die 2010 aus der britischen Casting-Show „The X Factor“ hervorgegangen war. Die junge Boyband löste vor allem bei Teenagern eine Welle der Begeisterung aus, machte jahrelang gemeinsam Musik und tourte um die Welt. 2016 kündigten die Musiker an, sich eine Auszeit zu nehmen. Sänger und Songwriter Payne war seitdem als Solo-Künstler aktiv.

Sein Tod hatte weltweit Trauer ausgelöst. In London und vielen anderen Städten kamen Fans von One Direction zusammen, zündeten Kerzen an und sangen Lieder der Band.