Liam Neeson als Hauptdarsteller?: Reese Witherspoons Sohn Deacon sichert sich erste große Filmrolle

Reese Witherspoons (48) Sohn Deacon Phillippe (20) wird bald auf der großen Leinwand zu sehen sein. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtete, habe er sich eine Rolle in dem Film "4 Kids Walk Into A Bank" gesichert. Liam Neeson (72) soll als möglicher Star des Films im Gespräch sein.

Filmrolle nach einem Serien-Auftritt

Die Komödie markiert den ersten großen Filmauftritt des Sohns von Reese Witherspoon und Ryan Phillippe (49). Sein Schauspieldebüt feierte Deacon Phillippe 2022 in einer Gastrolle in der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben ...". In der dritten Staffel verkörperte er in zwei Episoden den Charakter Parker. Neben dem Schauspielern ist er als Musiker tätig: Seit 2023 veröffentlichte er fünf Songs.

Lesen Sie auch

Als weitere Schauspieler für "4 Kids Walk Into A Bank" sind angeblich "A Quiet Place"-Darsteller Noah Jupe (19) und die aus dem "Gossip Girl"-Reboot bekannte Whitney Peak (21) gesetzt. Auch Jack Dylan Grazer (20, "Es") und Talia Ryder (22, "Joika") seien Teil des Casts. Nach Angaben von "Deadline" sind jedoch noch keine Verträge abgeschlossen worden. Als Regisseurin der Filmadaption des Comic-Romans von Matthew Rosenberg und Tyler Boss soll Frankie Shaw (43) mitwirken. Zuvor führte die Schauspielerin für den Kurzfilm "SMILF" (2015) und die gleichnamige Serie Regie.

In der Comic-Verfilmung werde Liam Neeson "Deadline" zufolge den ehemaligen Bankräuber Danny spielen. Ryder werde als seine Enkelin Page auftreten, die mit Freunden einen Bankraub plant, um seine Schuld zu begleichen. Über Deacon Phillippes Rolle in dem Kinofilm ist nichts bekannt.

Deacon Phillippe ist das jüngere der beiden Kinder des Ex-Ehepaars Witherspoon und Phillippe. Im September 1999 kam ihre Tochter Ava (24) zur Welt, bevor vier Jahre später ihr Sohn folgte. Witherspoon und Phillippe waren von 1999 bis 2008 verheiratet. Drei Jahre nach der Scheidung gab sie Jim Toth (54) das Jawort. Nach rund zwölf Jahren Ehe ließen sie sich im vergangenen Jahr scheiden.