Liam Gallagher und Ex Patsy Kensit haben sich 30 Jahre nicht gesehen

Trotz gemeinsamem Kind: Patsy Kensit hat ihren Ex-Mann, Oasis-Sänger Liam Gallagher, seit fast 30 Jahren nicht mehr gesehen. Über die Reunion von Oasis freut sie sich aber.

Patsy Kensit (57) hat ihren Ex-Mann Liam Gallagher (53) seit 26 Jahren nicht mehr gesehen. Das verriet sie in der britischen TV-Sendung "Never Mind the Buzzcocks". Dort wurde sie gefragt, ob sie ein Konzert der Reunion-Tour von Oasis besucht habe. Die Schauspielerin und Sängerin war von 1997 bis 2000 mit dem Sänger der kürzlich wiedervereinten Britpop-Band verheiratet.

Umso überraschender wirkt das Geständnis, da Patsy Kensit und Liam Gallagher einen gemeinsamen Sohn haben: 1999 kam Lennon Gallagher (26) zur Welt, sein Name ist natürlich von Beatle John Lennon (1940-1980) inspiriert.

Patsy Kensit: Erinnerung an "magische Zeit" mit Oasis

Einen Besuch bei einem Reunion-Konzert von Oasis brauche sie nicht, erklärte Patsy Kensit in "Never Mind the Buzzcocks". In den 90er-Jahren habe sie den Aufstieg der Band schließlich hautnah miterlebt - eine Zeit, die sie als "magisch" bezeichnete.

"Aber ich freue mich so für Lennon, weil er diese kulturelle Explosion miterleben darf", sagte sie über den Hype um das Comeback von Oasis. "Ich könnte nicht glücklicher sein für die Band und all die Menschen, die sie neu entdecken."

Für Patsy Kensit war die Ehe mit Oasis-Frontmann Liam Gallagher bereits die dritte. Zuvor war sie von 1992 bis 1996 mit Jim Kerr (66), dem Sänger der 80er-Jahre-Band Simple Minds, verheiratet, davor mit Musiker Dan Donovan (63). Nach der Scheidung von Gallagher folgte 2009 die vierte Ehe mit DJ Jeremy Healy - sie zerbrach nach nur einem Jahr.