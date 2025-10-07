Liam Gallagher und Ex Patsy Kensit haben sich 30 Jahre nicht gesehen

Trotz gemeinsamem Kind: Patsy Kensit hat ihren Ex-Mann, Oasis-Sänger Liam Gallagher, seit fast 30 Jahren nicht mehr gesehen. Über die Reunion von Oasis freut sie sich aber.
Patsy Kensit (57) hat ihren Ex-Mann Liam Gallagher (53) seit 26 Jahren nicht mehr gesehen. Das verriet sie in der britischen TV-Sendung "Never Mind the Buzzcocks". Dort wurde sie gefragt, ob sie ein Konzert der Reunion-Tour von Oasis besucht habe. Die Schauspielerin und Sängerin war von 1997 bis 2000 mit dem Sänger der kürzlich wiedervereinten Britpop-Band verheiratet.