Leyla und Mike Heiter: Reality-Pärchen feiert Hochzeitszeremonie in Tunesien

Leyla Lahouar (29), neuerdings Heiter, und ihr Ehemann Mike Heiter (33) kommen aus dem Feiern ihrer Liebe gar nicht mehr raus. Nach ihrer standesamtlichen Trauung in Deutschland im Juli und vor ihrer großen Party Ende August zelebrierten die beiden Realitystars jetzt noch eine weitere emotionale Hochzeitszeremonie am Strand von Sousse in Tunesien.