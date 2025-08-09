Leyla und Mike Heiter: Reality-Pärchen feiert Hochzeitszeremonie in Tunesien

Nach der standesamtlichen Trauung in Deutschland und vor der Party in Italien feierten Leyla und Mike Heiter jetzt eine weitere Hochzeitszeremonie am Strand von Tunesien. Die Feier im Heimatland von Leylas verstorbenem Vater war etwas ganz besonderes für das Reality-Paar.

Leyla Lahouar (29), neuerdings Heiter, und ihr Ehemann Mike Heiter (33) kommen aus dem Feiern ihrer Liebe gar nicht mehr raus. Nach ihrer standesamtlichen Trauung in Deutschland im Juli und vor ihrer großen Party Ende August zelebrierten die beiden Realitystars jetzt noch eine weitere emotionale Hochzeitszeremonie am Strand von Sousse in Tunesien.

Geste für den verstorbenen Vater

Die nächtliche Strandzeremonie war eine Überraschung, die Leylas Mutter gemeinsam mit einem Onkel organisiert hatte. Und zwar an einem ganz besonderen Ort: in der Heimat von Leylas verstorbenem Vater Zouhaier, der 2018 unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. "Natürlich merke ich, dass ich richtig emotional bin. Es ist traurig zu wissen, dass der Papa nicht dabei ist", sagte Leyla Heiter gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Dennoch sei ihr Vater ihr in diesem Moment natürlich ganz nah, so die einstige Dschungelcamp-Kandidatin: "Meine Onkel und Tanten weinen, sagen mir: 'Dein Papa wäre so stolz auf dich'. Mein Onkel sagte auch, dass Papa so happy wäre, dass ich so einen tollen Mann wie Mike gefunden habe. Das bedeutet mir so viel."

Für Ehemann Mike war es das erste Mal in der Heimat seines Schwiegervaters. Von der großen Familie dort wurde er aber direkt herzlich aufgenommen: Leylas Vater hatte zwölf Geschwister und alle schlossen den 33-Jährigen sofort ins Herz. Auch Mikes Mutter wird in wenigen Tagen nach Tunesien reisen, um die Familie kennenzulernen.

Traditionelle Gewänder

Bei der Feier trugen beide traditionelle tunesische Gewänder und fühlten sich dadurch "noch mehr verbunden" mit Leylas Wurzeln. In den Bildern und Videos auf Instagram sieht man das Brautpaar von Trommlern und Tänzern durch einen Bogen am Strand schreiten, später versuchten sie sich auch selber an den Instrumenten. Selbstverständlich durfte auch eine Hochzeitstorte nicht fehlen, die mit einem Foto ihrer standesamtlichen Trauung dekoriert war.

Die Feier in Tunesien war jedoch noch immer nicht das Ende der Hochzeitsfeierlichkeiten. Am 30. August findet die große Märchenhochzeit der Heiters an der italienischen Amalfiküste statt, die sogar live übertragen werden soll. Kennengelernt hatten sich Leyla und Mike Heiter, die durch diverse Reality-Formate Bekanntheit erlangten, im Januar 2024 im Dschungelcamp.