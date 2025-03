Leyla Lahouars Planungen: Nach dem Lets Dance-Training zur Brautkleidanprobe

Tanzen, schwitzen, proben - und dann schnell das perfekte Brautkleid finden: Was nach Stress klingt, ist für Leyla Lahouar (28) aktuell Realität. Die "Let's Dance"-Kandidatin gibt derzeit nicht nur auf der RTL-Tanzfläche alles, sondern plant nebenbei auch ihre Hochzeit mit Realitystar Mike Heiter (32).

Nun hat die einstige "Bachelor"-Kandidatin einen wichtigen Meilenstein in ihrer Hochzeitsplanung erreicht, wie sie einen Tag vor der dritten "Let's Dance"-Show am Freitag verriet: "Gestern habe ich nach dem Training noch Kleider anprobiert. Ich bin auch fündig geworden, also es läuft!", erzählte sie im RTL-Interview.

Genaue Vorstellungen vom Traumkleid

Wie ihr ausgewähltes Brautkleid genau aussieht, behält die Reality-TV-Teilnehmerin natürlich für sich. "Ich hatte eigentlich schon seitdem ich 15 bin eine Vorstellung, wie meine Hochzeit sein soll und auch, wie mein Kleid sein soll, aber jetzt ist gefühlt alles anders", so Lahouar weiter.

Auf Instagram gab die Influencerin ihren Followerinnen immerhin einen Einblick in die Kleider, die sie zwar anprobiert, aber letztendlich nicht gekauft hat. Von einem pompösen Prinzessinnenkleid mit Glitzer und Pailletten bis hin zu einem figurbetonten Modell im Meerjungfrauen-Stil oder einer schlichteren Variante mit XXL-Rock war alles dabei.

"Diese Hochzeitskleider sind es nicht geworden, aber ich bin fündig geworden", verkündete Lahouar unter dem Clip. Ihre Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert von der Auswahl - inklusive Mike Heiter. Der zukünftige Bräutigam kommentierte den Beitrag seiner Verlobten mit begeisterten Smileys mit Herz-Augen.

Eigene Sendung zur Hochzeit

Leyla Lahouar und Mike Heiter lernten sich im vergangenen Jahr im Dschungelcamp kennen. Schon in Australien sprühten die Funken, kurz danach machten die beiden ihre Beziehung offiziell. Im Herbst stellte Heiter seiner Partnerin vor laufenden Kameras bei "Promi Big Brother" die Frage aller Fragen, eine privatere Verlobung folgte noch einmal am Valentinstag.

Begleitet werden ihre Hochzeitsvorbereitungen in der vierteiligen "Bildplus"-Dokusoap "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!". Die Zeremonie wird noch in diesem August an der Amalfi-Küste stattfinden. Doch vorher muss Lahouar bei "Let's Dance" an der Seite von Profitänzer Sergiu Maruster (32) erst noch ihr Können unter Beweis stellen - und kann parallel schon mal für ihren Hochzeitstanz üben.