Am 8. Januar wäre David Bowie (1947-2016) 79 Jahre alt geworden. Seine Tochter Lexi Jones nutzt den besonderen Tag, um auf Instagram an ihren verstorbenen Vater zu erinnern. Die Rocklegende hatte am 10. Januar 2016 nach 18-monatigem Kampf gegen Leberkrebs im Alter von 69 Jahren die Augen für immer geschlossen.