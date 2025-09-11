Lex Luthor steht mit im Fokus: James Gunn verrät: Das passiert im neuen Superman-Streifen

Superman und Lex Luthor werden in "Man of Tomorrow" offenbar gemeinsame Sache machen: "Es ist ebenso sehr ein Lex-Film wie ein Superman-Film", verriet James Gunn über sein neues Projekt.
James Gunn (59) will mit dem neuen "Superman"-Abenteuer "Man of Tomorrow" im kommenden Frühjahr in Produktion gehen. Der Drehbuchautor und Regisseur war zu Gast in der "Howard Stern Show" und sprach dort über den kürzlich angekündigten "Superman"-Nachfolger. Gunn erklärte, dass der Film nicht nur Clark Kent, gespielt von David Corenswet (32), in den Mittelpunkt stellen werde, sondern auch Lex Luthor alias Nicholas Hoult (35).