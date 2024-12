Er war das Formel-1-Aushängeschild der vergangenen zwei Jahrzehnte, heimste insgesamt sieben Weltmeistertitel ein – davon sechs für Mercedes – und sagt nun endgültig Servus zu dem Team mit dem Stern.

Doch zuvor ließ es sich Lewis Hamilton, der ab der kommenden Saison für Ferrari auf Punktejagd gehen wird, nicht nehmen, im Herzen des Stuttgarter Autobauers vorbeizuschauen und sich persönlich von den Mitarbeitern zu verabschieden. So stattete der 39-jährige Brite am Mittwoch dem Mercedes-Benz-Museum in Untertürkheim einen Besuch ab – und wurde empfangen wie ein Popstar.

Lesen Sie auch

Sichtlich gerührt und auch etwas scheu zeigte sich Hamilton – der gemeinsam mit Michael Schumacher Formel 1-Rekordweltmeister ist – den begeisterten Mercedes-Mitarbeitern. Ein leises „Dankeschön“ bekam die jubelnde Menge vom Briten zu hören, bevor es emotional wurde.

Ein letztes Mal „Lewis, it’s Hammer Time“

In seiner Rede erinnerte sich Hamilton an seine letzte Fahrt im Mercedes-Boliden beim Großen Preis von Abu Dhabi am vergangenen Sonntag, als ihm sein langjähriger Renningenieur Peter „Bono“ Bonnington ein letztes Mal „Lewis, it’s Hammer Time“ über Funk zurief – was so viel bedeutete wie „Greif jetzt so richtig an“. Erst als er diesen Ausdruck, der sich in den vergangenen Jahren zu einer Tradition entwickelt hatte, noch mal hörte, wurde ihm klar, dass es nun vorbei ist. „Jetzt muss ich ihn halt von Zeit zu Zeit anrufen“, witzelte Hamilton.

Es folgte eine wahre Liebeserklärung an Mercedes und das Team. Zunächst lobte Hamilton die Disziplin der deutschen Mitarbeiter, denen er dann doch „ein bisschen beibringen konnte, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen“. Damit hatte er wieder die Lacher auf seiner Seite.

„Diese Fabrik, dieser Ort, diese ganze Stadt ist eigentlich Mercedes“, fuhr Hamilton fort, „ich werde Mercedes immer in meinem Herzen tragen – und natürlich auch die Menschen“.