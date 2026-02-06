Lewis Capaldi und mehr: Taylor Swift überrascht mit Star-Besetzung in Opalite-Musikvideo

Taylor Swift hat für ihr "Opalite"-Musikvideo Stars wie Lewis Capaldi und Cillian Murphy ins Boot geholt. Die Idee für die Besetzung kam ihr bei einem Talkshow-Auftritt.
Taylor Swift hat am Freitag ihr Musikvideo zum Song "Opalite" veröffentlicht - und dafür einige Promis zusammengetrommelt. Der Popstar konnte Cillian Murphy, Lewis Capaldi, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Graham Norton und Domhnall Gleeson für ihr Projekt gewinnen. Die Auswahl der Stars war nicht zufällig, sondern geht auf eine Ausgabe der Talkshow "The Graham Norton Show" zurück. Das erklärte Taylor Swift in einem Instagram-Beitrag.