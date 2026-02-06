Lewis Capaldi und mehr: Taylor Swift überrascht mit Star-Besetzung in Opalite-Musikvideo

Taylor Swift hat am Freitag ihr Musikvideo zum Song "Opalite" veröffentlicht - und dafür einige Promis zusammengetrommelt. Der Popstar konnte Cillian Murphy, Lewis Capaldi, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Graham Norton und Domhnall Gleeson für ihr Projekt gewinnen. Die Auswahl der Stars war nicht zufällig, sondern geht auf eine Ausgabe der Talkshow "The Graham Norton Show" zurück. Das erklärte Taylor Swift in einem Instagram-Beitrag.

So entstand das Musikvideo "Das Schönste am Schreiben ist für mich der erste Funke einer Idee", schrieb sie. In ihrem Fall sei sie im Oktober 2025 in Graham Nortons Show auf die Idee gekommen. "Ich erinnere mich, dass ich dachte, ich hätte unglaubliches Glück mit der Gruppe, mit der ich dort zusammen war", führte Swift aus. Sie habe die übrigen Gäste - Murphy, Gleeson, Lee, Turner-Smith und Capaldi - immer bewundert. In der Sendung habe Gleeson darüber gescherzt, dass er in einem ihrer Musikvideos mitspielen wolle. Das habe sie inspiriert.

"Und so erhielt er eine Woche später ein E-Mail-Skript, das ich für das 'Opalite'-Video geschrieben hatte, in dem er die Hauptrolle spielte." Nicht nur ihn, auch die anderen Gäste von damals habe sie eingeladen. Sie habe es als eine Art "Schulprojekt, nur für Erwachsene und ohne Verpflichtung" angesehen. "Zu meiner großen Freude haben sich alle aus der Show die Mühe gemacht, mit uns eine Zeitreise in die 90er Jahre zu unternehmen und bei diesem Video mitzuhelfen", freute sie sich über den Einsatz aller.

Neben den Stars aus der Talkshow seien zudem "einige bekannte Gesichter aus der 'The Eras Tour'" im Video zu sehen. Auch Kameramann Rodrigo Pietro konnte sie für die Produktion gewinnen. Mit ihm hatte sie bereits für Musikvideos wie jenes zu "The Fate Of Ophelia" zusammengearbeitet. In ihrer Nachricht schwärmte Swift, Pietro sei einer ihrer Lieblingsmenschen. Die Sängerin betonte auch, wie viel Spaß sie beim Dreh gehabt habe. Sie habe "neue Freunde gefunden, Metaphern entdeckt und neue Outfits ausprobiert. Es war absolut aufregend, diese Geschichte und diese Charaktere zu erschaffen". Swift ergänzte, dass das Musikvideo auf Spotify und Apple Music verfügbar ist.

Diese Rollen übernehmen die Stars

Im Video übernehmen Taylor Swift und Domhnall Gleeson die Hauptrollen. Zu Beginn ist ein Werbespot für das magische Spray Opalite zu sehen, das Probleme in ein Paradies verwandeln soll. Als der Song einsetzt, ist Swift zu sehen. Sie packt einen Stein aus, der zu ihrem besten Freund wird. Domhnall Gleeson wiederum hat einen Kaktus an seiner Seite. Nachdem beide ihre Begleiter mit dem Spray besprühen, landet Swift plötzlich in Gleesons Wohnung - und eine Romanze entsteht.

Die anderen Stars sind in kleinen Rollen zu sehen: Greta Lee taucht im Verlauf des Videos als Sängerin im Fernsehen auf, Jodie Turner-Smith leitet eine Fitnessshow. Lewis Capaldi spielt einen Fotografen, der Swift und Gleeson ablichtet. Cillian Murphy ist nicht persönlich zu sehen, sondern erscheint auf einer Leinwand, die für Opalite wirbt. Graham Norton schlüpft zunächst in die Rolle eines Opalite-Verkäufers und taucht später im Abspann als Talkshow-Moderator auf - ein Verweis auf die Sendung, in der Swift die Stars des Videos traf.