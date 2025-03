Lewis Capaldi: Seltener öffentlicher Auftritt des Sängers

1 Lewis Capaldi besuchte am Freitagabend einen Kampf in der O2 Arena in London. Foto: Eric Johnson/WWE via Getty Images

Lewis Capaldi hat am Freitag einen seltenen öffentlichen Auftritt absolviert. Der Sänger, der sich seit 2023 aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nimmt, besuchte einen WWE-Kampf in London. Fans hoffen nun auch auf neue Musik.











Seit sich Lewis Capaldi (28) vor zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückzog, bekommt man den schottischen Sänger nur noch selten zu Gesicht. Nun hat der "Someone You Loved"-Interpret einen seltenen öffentlichen Auftritt absolviert: Am Freitagabend besuchte Capaldi einen WWE-Kampf in der Londoner O2 Arena und wirkte dabei bestens gelaunt.