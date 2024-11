Leverkusen-Trainer Xabi Alonso: „Nach Spielen gegen den VfB war ich immer kaputt“

1 Stellt sich auf eine hitzige Partie ein: Xabi Alonso Foto: imago/Sven Simon//Anke Waelischmiller

Es dürfte erneut ein intensives Duell werden am Freitagabend: Der Coach des Meisters blickt voraus auf die Partie gegen den VfB Stuttgart, in der er die eigene Defensive stabilisieren will.











Wenn der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen aufeinandertrafen, ging es zuletzt immer hoch her. Offene Spiele, viele Chancen, hohes Niveau. Das alles ist auch dem Chefcoach der Werkself noch gut in Erinnerung. „In der letzten Zeit war jedes Spiel gegen Stuttgart spannend. Für die Zuschauer, die Spieler und die Trainer“, sagte Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor dem Duell zwischen Meister und Vizemeister am Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) in der BayArena: „Nach jedem Spiel gegen den VfB war ich kaputt.“