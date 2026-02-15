Leverkusen: Karnevalszug muss stoppen – Wolf läuft an Teilnehmer vorbei

Karnevalisten begegnen einem Wolf: Was nach jeckem Witz klingt, soll in Leverkusen nun Realität geworden sein. Ein Teilnehmer sagt, dass das Tier nur einen Meter entfernt vorbeilief.
Wegen einer mutmaßlichen Wolfsichtung hat ein Karnevalszug in Leverkusen kurzzeitig anhalten müssen. Gegen Samstagmittag seien die ersten Hinweise von Bürgern über einen Wolf im Stadtgebiet eingegangen, sagte ein Polizeisprecher in Köln. Die Hinweise erreichten auch den Leiter des Karnevalszugs, der den Zug daraufhin unterbrach.