Mann onaniert in Umkleidekabine

Leuze in Stuttgart

1 Die Polizei nimmt einen Mann fest nach einem Vorfall im Leuze. Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko

Im Stuttgarter Leuze-Bad werden zwei Frauen Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest. Was die Beamten über den Vorfall in einer Umkleidekabine berichten.















Link kopiert

Er soll zwei 17 Jahre alte Mädchen im Leuzebad in Bad Cannstatt sexuell belästigt haben: Nun hat die Polizei in Stuttgart einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Der Vorwurf gegen den 28-Jährigen: Er soll am Sonntagabend mit Blick auf die zwei junge Frauen in einer Umkleidekabine onaniert haben. Die Tür sei dabei einen Spalt weit geöffnet gewesen, teilten die Beamten am Montag weiter mit.

Täter wieder auf freiem Fuß

Die beiden Jugendlichen bemerkten den 28-Jährigen den Angaben zufolge um 18.40 Uhr. Kurz darauf machte er die Tür der Umkleidekabine ganz auf – und schaute die Mädchen an.

Der alarmierte Bademeister hielt den Tatverdächtigen fest, bis die Polizei eintraf. Der Mann sei inzwischen wieder auf freiem Fuß.