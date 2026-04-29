Leutenbachtunnel gesperrt: Mehrere Fahrer wenden auf B14 – Polizei zieht Verkehrssünder raus

1 Mehrer Fahrer wollten über die Auffahrtsrampe bei Nellmersbach die B14 verlassen – und wurden schon von der Polizei empfangen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Der Leutenbachtunnel ist am Mittwoch kurzzeitig gesperrt. Mehrere Fahrer wenden – und werden von der Polizei herausgezogen. Was die Verkehrssünder nun erwartet.











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Ein Softwareproblem im Leutenbachtunnel im Rems-Murr-Kreis hat am Mittwochmittag dafür gesorgt, dass die Ampeln am Tunnel in beiden Fahrtrichtungen Rot zeigten und der Tunnel komplett gesperrt war – ein massives Verkehrschaos auf der B14 war die Folge. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die an den Tunnelausgängen standen und nicht mehr weiterfahren konnten, wendeten ihre Fahrzeuge kurzerhand unerlaubterweise und versuchten damit dem Chaos zu entkommen – doch sie hatten die Rechnung ohne die Polizei gemacht.