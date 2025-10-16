Der Leutenbachtunnel auf der B14 wird an den kommenden Oktober-Wochenenden nachts gereinigt. Im November folgt die Modernisierung der Tunneltechnik – erneut mit Nachtsperrungen.

Erst die Reinigung, dann der Austausch der Betriebstechnik. Nach dem Kappelbergtunnel steht nun auch der Leutenbachtunnel (beide Rems-Murr-Kreis) auf der Bundesstraße 14 im Mittelpunkt umfangreicher Arbeiten. Zunächst werden beide Tunnel auf der B14 an den kommenden Oktober-Wochenenden jeweils nachts gereinigt. Danach folgt vom 3. bis zum 7. November eine weitere Sperrphase für den Leutenbachtunnel.

Sperrungen im Oktober und November Zunächst wird der Leutenbachtunnel für Wartungs- und Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Stuttgart in der Nacht von Freitag, 17. Oktober, auf Samstag, 18. Oktober, zwischen 21 und 5 Uhr voll gesperrt. Eine Woche später – von Freitag, 24. Oktober, auf Samstag, 25. Oktober, zwischen 21 und 5 Uhr – folgt die Sperrung der Röhre in Fahrtrichtung Backnang.

Die Betriebstechnik wird erneuert. Foto: SDMG

Im Anschluss folgt die technische Modernisierung: Ab Montag, 3., bis Freitag, 7. November, wird die gesamte Steuer-, Leit- und Sicherheitstechnik ausgetauscht, teilt das Landratsamt mit. Diese Systeme bilden das Herzstück des Tunnelbetriebs und steuern unter anderem Verkehrssignale, Beleuchtung, Lüftung und Notfalltechnik.

Die bestehende Anlage sei inzwischen überaltert, Ersatzteile kaum noch erhältlich, heißt es. Daher ist laut der Kreisverwaltung eine Erneuerung dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten und Störungen zu vermeiden.

Nächte vom 3. bis 7. November betroffen

Für diese Arbeiten bleibt der Leutenbachtunnel vom 3. bis zum 7. November jeweils zwischen 21 und 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Tagsüber ist er wie gewohnt befahrbar.

Der Kappelbergtunnel bei Fellbach hat diesen Austausch bereits hinter sich. Er wird jedoch für Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Nacht von Samstag, 18. Oktober, auf Sonntag, 19. Oktober, zwischen 22 und 8 Uhr in Fahrtrichtung Waiblingen geschlossen. Am darauffolgenden Wochenende, von Samstag, 25. Oktober, auf Sonntag, 26. Oktober, zwischen 22 und 8 Uhr, wird die Röhre dann in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt.