Schwere Verletzungen hat sich ein 75-Jähriger zugezogen, der am Samstag in Leutenbach-Nellmersbach beim Kirschenpflücken aus mehreren Metern Höhe zu Boden gestürzt ist.

Ein 75-jähriger Mann ist am Samstag im Leutenbacher Teilort Nellmersbach (Rems-Murr-Kreis) beim Kirschenpflücken so schwer gestürzt, dass er reanimiert werden musste.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 10.45 Uhr in seinem Garten im Zeisigweg auf eine ausfahrbare Leiter gestiegen, um Kirschen zu pflücken. Die Leiter sei in der Folge weggerutscht und der Mann sei aus mehreren Metern Höhe zu Boden gestürzt.

Lesen Sie auch

Er habe sich dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort habe reanimiert werden müssen. Im Anschluss an diese Notfallversorgung sei er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.