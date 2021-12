1 Unfall im Rems-Murr-Kreis Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Im Rems-Murr-Kreis kommt es zu einem folgenschweren Crash. Fünf Menschen werden verletzt. Das ist zum Unfallhergang bekannt.















Link kopiert

Leutenbach - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Rems-Murr-Kreis sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Eine 18-jährige Autofahrerin hatte an einer Kreuzung in Leutenbach die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Die Fahrzeuge krachten ineinander. Zwei Mitfahrerinnen der 18-Jährigen wurden schwer verletzt. Sie selbst, eine weitere Mitfahrerin und der 37 Jahre alte Fahrer des anderen Autos kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Notärzten, drei Rettungswägen und einem Organisatorischen Leiter im Einsatz.