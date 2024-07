Leutenbach im Rems-Murr-Kreis: Verfolgungsjagd mit Mofa endet im Wald

1 Der junge Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand/STZN

Ein 24-jähriger Mofafahrer soll in Leutenbach von der Polizei kontrolliert werden. Statt anzuhalten, gibt er Gas. Die Flucht führt in ein Waldstück bei Winnenden.











Am frühen Sonntagmorgen hat sich ein 24 Jahre alter Mofafahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 4.15 Uhr wollten Beamte den jungen Mann auf einer Kreisstraße in Leutenbach, auf der Höhe der Auffahrt zur B14, kontrollieren. Statt anzuhalten, flüchtete der Fahrer jedoch über einen Radweg neben der B 14 in Fahrtrichtung Backnang. Sämtliche Anhaltesignale der Streife missachtete er.