Leute: Zwischen Politik und Glamour: Promi-Paare im Liebesglück

Die eine Liebe endet, die andere beginnt. Pärchen zwischen Politik und Show-Business bewegen die Gemüter. Nun ist klar: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind zusammen. Welche Beispiele gibt es noch?

Berlin - Sie ist Bundestagspräsidentin, er einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands. Jetzt wurde aus Freundeskreisen der beiden bestätigt: Julia Klöckner (52) und Jörg Pilawa (59) sind ein Paar. Liebesglück, Flirt-Gerüchte und Trennungsschmerz sind bei Promi-Paaren aus der Politik und dem Show-Business keine Seltenheit - und immer wieder ein Gesprächsthema. Ein Überblick:

Heiko Maas und Natalia Wörner

Sie waren lange das glamouröseste Paar im politischen Berlin: Ex-Außenminister Heiko Maas (SPD) und Schauspielerin Natalia Wörner. Wörner und Maas hatten sich im Frühjahr 2016 erstmals öffentlich gemeinsam als Paar gezeigt. Damals war der aus dem Saarland stammende SPD-Politiker Maas Bundesjustizminister, kurz zuvor war seine Trennung von Ehefrau Corinna öffentlich geworden.

Die gebürtige Stuttgarterin Wörner war schon viele Jahre bekannt als Schauspielerin und Model, startete gerade durch mit der ARD-Serie "Die Diplomatin". Vor zwei Jahren ließen Maas und Wörner in einer gemeinsamen Stellungnahme über ihre Anwältin allerdings dann die Trennung bekanntgeben. Über ihr gemeinsames Leben wurde stets wenig bekannt.

Katy Perry und Justin Trudeau?

Nur Freunde - oder doch mehr? Diese Fragen stellen sich aktuell viele Fans von Popstar Katy Perry. Denn die 40-Jährige und der kanadische Ex-Premier Justin Trudeau (53) wurden kürzlich gemeinsam in einem Lokal gesehen. Das Portal "tmz.com" veröffentlichte Fotos, die die beiden Prominenten am Tisch des schicken Lokals "Le Violon" in Montreal zeigen sollen.

Die zwei wirken darauf sehr in ein Gespräch vertieft. Prompt wurde auf Social Media und in vielen Medien spekuliert, ob es sich bei dem Treffen um ein Date oder lediglich ein Treffen unter Freunden handeln könnte. Und: Beide haben erst kürzlich eine Trennung erlebt.

Nicolas Sarkozy und Carla Bruni

Sie gehören wohl zu den Paradebeispielen von Pärchen zwischen Glamour und Politik: der ehemalige französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy und die Sängerin Carla Bruni. Die Romanze zwischen den beiden begann Ende 2007 und löste einen internationalen Medienrummel aus. Nur wenig später, im Februar 2008, heirateten die beiden im Élysée-Palast.

Bruni war schon vor ihrer Beziehung zu Sarkozy als Model und Musikerin bekannt. Sarkozy war zwischen 2007 und 2012 Staatspräsident Frankreichs. 2011 bekamen sie ihre Tochter Giulia. Es war das erste Mal, dass ein französischer Präsident während der Amtszeit Vater geworden ist.

Harald Glööckler und Marc-Eric Lehmann

Eine Zeit lang zeigte sich Modeschöpfer Harald Glööckler (60) im Jahr 2023 öffentlich vertraut mit dem CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann, etwa bei einer Modenschau in Berlin. Auf die Frage, ob die beiden ein Paar seien, sagte Glööckler damals: "Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß es gibt auch Grautöne. Es gibt Zwischenstufen zwischen einer Freundschaft und einer festen Beziehung. Wir fühlen uns sehr eng verbunden." Wenig später teilte er dann aber mit, dass die beiden wieder verstärkt eigene Wege gehen wollen.

Grace Kelly und Fürst Rainier III.

Internationaler Glamour im kleinen Fürstentum: Das war der Fall, als Hollywoodstar Grace Kelly ("Über den Dächern von Nizza", "High Noon") im Jahr 1956 Fürst Rainier III. - das damalige Staatsoberhaupt Monacos - heiratete. Von da an trug die Tochter der Millionärsfamilie Kelly den Namen: Fürstin Gracia Patricia von Monaco. Die "Märchenhochzeit des Jahrhunderts" löste weltweit Begeisterung aus. Monacos First Lady brachte nach Prinzessin Caroline den Erbprinzen Albert und Prinzessin Stéphanie zur Welt. Kelly selbst starb 1982 nach einem Autounfall - kurz vor ihrem 53. Geburtstag.

Marilyn Monroe und John F. Kennedy?

Um den Tod der Filmdiva Marilyn Monroe im August 1962 und um ihr Leben ranken sich zahllose langlebige Legenden. Dazu gehören auch die Gerüchte über ihr angebliches Verhältnis mit dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy und dessen Bruder Robert, die weltweit Fantasien beflügelten. Sie trugen ebenso zur Mystifizierung bei wie Marilyns früher Tod mit nur 36 Jahren.