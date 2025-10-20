Leute: Wicked-Regisseur bleibt trotz Oscar-Erfolg bescheiden

Bald startet die Fortsetzung des Musicalfilms «Wicked». Teil eins mit Popstar Ariana Grande und Cynthia Erivo holte zwei Oscars. Für Regisseur Jon M. Chu zählt aber etwas anderes als der Oscar-Hype.
Berlin - Regisseur Jon M. Chu sieht in seinem populären Filmmusical "Wicked" mit US-Superstar Ariana Grande und Sängerin Cynthia Erivo mehr als nur einen Preisanwärter. "Ich glaube nicht, dass wir darüber gerade nachdenken. "Wicked" ist für uns sogar noch größer als jede Auszeichnung", sagte Chu der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf die Frage, ob er bereits an die kommende Oscar-Saison denke.