Leute: Wer ist Laura? - Reese Witherspoon verrät vollen Namen

2 Reese Witherspoon gibt ihren vollen Namen bekannt. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Jennifer Aniston reagiert völlig überrascht. Seit 25 Jahren kennt sie Reese Witherspoon, doch erst jetzt erfährt sie den vollen Namen ihrer Freundin und Kollegin.











Los Angeles - Die Hollywood-Stars Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) sind seit 25 Jahren miteinander befreundet. Derzeit sind sie gemeinsam in der vierten Staffel der Streaming-Serie "The Morning Show" zu sehen - doch Witherspoon kann den "Friends"-Star immer noch verblüffen. Erst jetzt lernte Aniston den vollen Namen der Oscar-Preisträgerin kennen.