Fünfte Staffel "Are You The One - Realitystars in Love": Starttermin und Kandidaten

22 Singles, ein Ziel: In der fünften Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love" suchen die Kandidatinnen und Kandidaten ab dem 13. August auf RTL+ nach ihrem Perfect Match. Das ist das Teilnehmerfeld.