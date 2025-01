Leute: Travis Kelce: Ich und Taylor sind glücklich

1 Football-Star Travis Kelce möchte Superstar Taylor Swift weiterhin so gut er kann den Rücken stärken. (Archivbild) Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Travis Kelce möchte Superstar Taylor Swift weiterhin so gut er kann den Rücken stärken. In einer guten Beziehung könne man die beste Version seiner selbst sein, schwärmt der Football-Profi.











New York - Footballstar Travis Kelce (35) möchte seiner Freundin Taylor Swift (35) in allem, was sie tut, den Rücken stärken. "Ich und Taylor sind glücklich", schwärmte der American-Football-Spieler, der seit rund eineinhalb Jahren mit Superstar Swift zusammen ist, in der "Steven A. Smith Show". Die Sängerin gebe ihm "diesen Komfort abseits des Spielfeldes", sowie "all die Unterstützung, die ich mir im Stadion wünschen könnte".