Leute: Todesursache von Rob und Michele Reiner bekanntgegeben

Nach dem tragischen Tod von Rob und Michele Reiner klärt die Gerichtsmedizin auf: Das Paar starb durch Gewalt.
Los Angeles - "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele sind an mehreren Stichverletzungen gestorben. Das geht aus Angaben der Gerichtsmedizin in Los Angeles hervor, auf die sich mehrere US-Medien berufen. Demnach erlag das Paar multiplen Verletzungen, die durch Gewalteinwirkung mit einem scharfen Gegenstand verursacht wurden. Die Todesart wurde als Tötungsdelikt eingestuft.