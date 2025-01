Leute: The Weeknd sagt Konzert in Los Angeles ab: Aus Respekt

The Weeknd sagt Konzert in Los Angeles ab: "Aus Respekt"

1 Der Sänger wollte Ende Januar in Los Angeles spielen. (Archivbild) Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Einen Tag nach dem Release seines neuen Albums «Hurry Up Tomorrow» wollte der kanadische Sänger The Weeknd in Los Angeles auftreten. Die Brände in Los Angeles zwangen ihn nun zu einer Absage.











Los Angeles - Der kanadische Popsänger The Weeknd hat wegen der verheerenden Brände in Los Angeles ein Konzert abgesagt und die Veröffentlichung seines neuen Albums verschoben. "Aus Respekt und Sorge um die Menschen in Los Angeles County", hieß es in einem Statement auf dem Instagram-Profil und der Homepage des 34-Jährigen.