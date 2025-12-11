Leute: Taylor Swift nennt ihren Lieblings-Swift-Song

US-Musikerin Taylor Swift soll in einer Talkshow ihre Favoriten unter allen ihren Liedern nennen. Den ersten Platz belegt ein wehmütiges Lied.
New York - Von etlichen Hits auf insgesamt zwölf veröffentlichten Studioalben hat Superstar Taylor Swift eigenen Angaben zufolge einen Lieblingssong. Sie "würde sagen, Nummer eins ist "All Too Well" - die 10-minütige Version", erklärte die 35-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) dem Moderator Stephen Colbert auf dessen Frage nach ihren "Top 5 Taylor Swift Songs".