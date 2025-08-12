Leute: Taylor Swift kündigt neues Album The Life of a Showgirl an

1 Fans des US-Megastars dürfen sich auf neue Musik ihres Idols freuen. (Archivbild) Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Ein Countdown auf der Internetseite von Taylor Swift lässt die Herzen ihrer Fans höher schlagen: Was sollte dann angekündigt werden? Dann ist es klar: Swift veröffentlicht ihr zwölftes Album.











Link kopiert



Berlin - Taylor Swift hat ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel "The Life of a Showgirl" und ist das zwölfte Studioalbum des 35 Jahre alten US-Pop-Megastars. Angekündigt wurde das Album mit einem Countdown auf der Internetseite taylorswift.com, die einen Ansturm erlebte - genau am 12. August um zwölf Minuten nach Mitternacht wurde das neue Album dann angekündigt.