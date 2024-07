Leute tauchten bei mir zu Hause auf: Darum zog sich Josh Hartnett aus Hollywood zurück

1 Josh Hartnett spricht über dunkle Zeiten. Foto: imago images/Collin Xavier/Image Press Agency ABACA

Josh Hartnett galt als einer der hoffnungsvollsten Jungstars Hollywoods. Doch dann zog er sich aus der ersten Reihe zurück. Nun spricht er über seine damaligen Beweggründe.











Am 1. August startet Josh Hartnetts (46) neuer Film "Trap" von "The Sixth Sense"-Regisseur M. Night Shyamalan (53) in den Kinos. Der Schauspieler ist wieder zurück im Rampenlicht, 2023 war er bereits im preisgekrönten Streifen "Oppenheimer" auf der Leinwand zu sehen. "The Guardian" erzählte er jetzt, warum er Hollywood lange Zeit den Rücken gekehrt hatte. "Die Aufmerksamkeit der Leute mir gegenüber war damals grenzwertig ungesund", erklärte er der britischen Zeitung.