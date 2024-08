Leute: Spontane Spende in Pompeji: Madonna überrascht Jugendprojekt

1 Madonna will eine große Summe für ein Jugend-Projekt in Pompeji spenden. Foto: Silvia Izquierdo/AP

Zu ihrem Geburtstag schaut sich die US-Pop-Ikone Madonna in der versunkenen Römer-Stadt Pompeji um. Dabei trifft sie auf ein besonderes Jugendprojekt - und zeigt sich spontan spendabel.











Link kopiert



Pompeji - Überraschende Spendenankündigung in Pompeji: US-Pop-Ikone Madonna hat zu ihrem 66. Geburtstag die Ausgrabungsstätte der versunkenen Stadt in Süditalien besucht. Bei ihrer Visite am Freitagabend kündigte Madonna spontan an, die Kosten für ein Theaterprojekt für Jugendliche und Kinder aus der Region für ein ganzes Jahr zu übernehmen, wie der Archäologiepark mitteilte. Das Jahresbudget des Projekts beträgt demnach 250.000 Euro.