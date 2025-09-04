Leute: Sophie Turner spielt Lara Croft in Tomb Raider-Serie

1 Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") übernimmt für eine neue Serie die Rolle als Action-Heldin Lara Croft. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/AP/dpa

«Game of Thrones»-Star Sophie Turner tritt mit ihrer neuen Rolle in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander.











Los Angeles - Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") übernimmt für eine neue Serie die Rolle der Action-Heldin Lara Croft. Die 29-Jährige schließe sich für die neue "Tomb Raider"-Serie der Drehbuchautorin und Produzentin Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") an, teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios auf Instagram mit. Regie führe Jonathan Van Tulleken ("Shōgun").