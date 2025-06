1 "Madonna sah aus wie Madonna. Prince wie Prince. Und Michael Jackson wie Michael Jackson. Sie waren keine Darsteller, sie waren das, was sie waren", sagt Lionel Richie über die 80er Jahre. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Warum mögen auch Teenager von heute die 1980er Jahre dermaßen? Pop-Altmeister Lionel Richie kennt eine Antwort.











Link kopiert



Hamburg - Lione Richie (75), einer der größten Popstars der 80er, hat eine Erklärung parat, warum das Jahrzehnt so beliebt ist, auch bei jungen Leuten. "Wissen Sie, warum das so ist? Ich werde ein Wort verwenden, das vielleicht ein wenig seltsam klingt: Substanz", sagt der US-Sänger ("All Night Long", "Dancing on the Ceiling") in der aktuellen Ausgabe des "Zeit Magazins".