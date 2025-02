1 Selena Gomez und ihr Partner Benny Blanco haben ein gemeinsames Album angekündigt. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Pünktlich zum Valentinstag überrascht Selena Gomez ihre Fans mit einem Album über die Liebe. Für die neue Musik hat sie sich mit ihrem Partner Benny Blanco zusammengetan.











Los Angeles - US-Popstar Selena Gomez (32) und ihr Partner Benny Blanco (36) haben ein gemeinsames Album angekündigt. Das Werk mit dem Titel "I Said I Love You First" (auf Deutsch: "Ich habe als Erster "Ich liebe dich" gesagt") soll am 21. März erscheinen, wie Gomez auf Instagram bekannt gab.