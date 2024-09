Leute: Selena Gomez überrascht Highschool-Volleyballerinnen

Los Angeles - Popstar und Schauspielerin Selena Gomez hat das Volleyballteam einer Highschool mit einem Besuch überrascht. Die 32-Jährige teilte auf Instagram ein Foto von einem handgeschriebenen Plakat, auf dem sie darum gebeten wird, vor dem Spiel des Highschool-Teams die Nationalhymne zu singen. Ein anschließendes Video zeigt, wie sie begeisterten Volleyballspielerinnen und jungen Fans in einer Turnhalle erklärt, das Schild gesehen zu haben. Die Mädchen rufen erfreut aus, machen Handyvideos und danken der Sängerin überschwänglich.

"Ich konnte nicht anders, ich bin das erste Mal in Telluride!", ergänzte Gomez in ihrem Post. Medienberichten zufolge war Gomez vergangenes Wochenende im Ort Telluride im US-Bundesstaat Colorado, um beim dortigen Filmfestival ihren neuen Film "Emilia Pérez" vorzustellen. Wie das US-Branchenmagazin "Entertainment Tonight" berichtete, sang Gomez die Nationalhymne vor dem Spiel nicht. Gomez' Instagram-Post zeigt sie dafür dabei, wie sie gemeinsame Fotos mit dem Volleyballteam macht und Autogramme verteilt.

Seit vergangener Woche ist bei Disney+ auch Staffel vier der Serie "Only Murders in the Building" zu sehen. In der Serie spielt Gomez an der Seite von Steve Martin und Martin Short eine Hobby-Detektivin.