Leute: Sebastian Fitzek übernimmt Gastrolle bei GZSZ

Es sei Fitzeks erste Rolle in einer Soap – welche genau er bei GZSZ spielt, bleibe bis zur Ausstrahlung im Juli auf RTL+ und bei RTL unter Verschluss, hieß es weiter. Die Atmosphäre am Set sei großartig gewesen, zitierte RTL den Berliner Schriftsteller in der Mitteilung. "Es war spannend, einmal die Seiten zu wechseln und selbst Teil einer GZSZ-Geschichte zu werden", sagte Fitzek demnach beim Dreh.