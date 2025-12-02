Ab heute ist bei Netflix eine vierteilige Dokumentation von Rapper 50 Cent über Sean «Diddy» Combs zu sehen. Der Hip-Hop-Star meldete sich kurz vor der Veröffentlichung selbst zu Wort.
Berlin - Der verurteilte Hip-Hop-Star Sean "Diddy" Combs erhebt laut Medienberichten schwere Vorwürfe gegen die Netflix-Dokumentation über ihn von Rapper 50 Cent. "Die sogenannte "Dokumentation" von Netflix ist ein schändlicher Rufmord", hieß es in einem Statement, das der 56-Jährige über eine Sprecherin verbreiten ließ und über das mehrere US-Medien berichten.