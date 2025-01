Leute: Schwindel auf der Bühne - Patti Smith beruhigt ihre Fans

1 Patti Smith beruhigte auf Instagram ihre Fans. (Archivbild) Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Patti Smith sorgt mit einem Abgang von der Bühne für Aufsehen – doch ihre Fans sollen sich keine Sorgen machen: «Mir geht es gut».











Berlin - Die Musikerin und Autorin Patti Smith hat nach eigenen Worten bei einem Auftritt in São Paulo die Bühne verlassen, weil ihr schwindelig geworden ist - und beruhigt nun ihre Fans. "Mir geht es gut", schrieb die 78-Jährige in einem Post auf Instagram. In den Medien und in den sozialen Netzwerken sei eine übertriebene Darstellung verbreitet worden. Auslöser für ihr Schwindelgefühl sei eine Migräne gewesen.