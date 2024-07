1 Sich einmal wie ein Fußballweltmeister fühlen - Philipp Lahm macht es möglich. Für eine Nacht lädt er zwei Gäste in sein Haus. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Viele Promis halten ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Nicht so Philipp Lahm. Der Fußballweltmeister macht seinen Fans ein ungewöhnliches Angebot.











München - Fußballweltmeister Philipp Lahm lädt in seine Villa am Tegernsee - für eine Nacht. "Wir können es kaum erwarten, die gemütliche Atmosphäre dieses Hauses zu teilen und unseren Gästen eine einzigartige Erfahrung zu bieten", sagt der 40-Jährige, der mit Frau und zwei Kindern in der Urlaubsregion südlich von München lebt.