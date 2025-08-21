Leute: Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert

Überraschende Nachricht von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi: Sie sind Eltern geworden - und Sänger Jon Bon Jovi damit Opa.
Berlin - "Stranger Things"-Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) hat gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi ein Baby adoptiert. Das teilten sie auf Instagram mit. "Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermaßen in Frieden und im Privaten zu beginnen." Unterschrieben wurde der Post mit: "Und dann waren es drei."