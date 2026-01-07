Leute: Samuel Koch ist Vater geworden

1 Mit ihrem Sohn Romeo Casper sind Samuel und Sarah Koch jetzt zu dritt. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Samuel Koch und seine Frau Sarah haben ein besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen: Schon vor Heiligabend kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Das inspirierte die frischen Eltern auch bei der Namenswahl.











München - Schauspieler Samuel Koch ist zum ersten Mal Vater geworden. Schon kurz vor den Weihnachtsfeiertagen brachte seine Frau Sarah in München den gemeinsamen Sohn zur Welt, wie das Paar über ihre Medienagentur mitteilte. "Wir sind nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle - ganz ohne Casting - die nicht wir ausfüllen, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt", schrieben die frischgebackenen Eltern. Zuvor hatte die "Bild" über die Geburt berichtet.