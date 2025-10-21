Leute: Sänger Loggins gegen Nutzung von Top Gun-Song durch Trump

Mit einem künstlich erzeugten Video antwortete Donald Trump auf die Massenproteste gegen ihn. Zu der Musik des Kinohits «Top Gun» wird Schlamm auf Demonstranten geworfen. Nun äußert sich der Sänger.
Berlin - "Danger Zone"-Sänger Kenny Loggins hat sich gegen die Verwendung seines Hits durch US-Präsident Donald Trump gewehrt. "Niemand hat mich um meine Erlaubnis gebeten – die ich verweigert hätte – und ich fordere, dass meine Aufnahme aus diesem Video umgehend entfernt wird", zitierten mehrere Medien den 77-Jährigen.