Leute: Sänger Johannes Strate träumt manchmal von einem Bürojob

Johannes Strate kann sich auch vorstellen, für ein Projekt zu arbeiten.

Die Band Revolverheld um Sänger Johannes Strate will ab 2026 pausieren - Ende offen. Für die Zeit danach gibt es schon Ideen.











Hamburg - Sänger Johannes Strate (44), Frontmann der Band Revolverheld, könnte sich vorstellen, in einem Büro zu arbeiten. "Klingt verrückt, aber wenn man immer kreativ ist und all diese Freiheiten hat, kommt manchmal diese komische Sehnsucht nach einem strukturierten Bürojob in einem hoch", sagte Strate dem Magazin "Stern". "Ich würde mich vielleicht nicht gleich 40 Stunden die Woche anstellen lassen. Aber für ein Projekt zu arbeiten, das kann ich mir gut vorstellen", sagte der Sänger.