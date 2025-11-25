Leute: Sänger Jan Delay ist Hutträger des Jahres 2025

Nach zwei Jahren Sarah Victoria Schalow verlässt "Alles was zählt"

Nach zwei Jahren verabschiedet sich Sarah Victoria Schalow von "Alles was zählt". Ihre Rolle Hanna zieht es nach Ibiza, wo sie als Club-Managerin durchstarten will. Für die Schauspielerin ist der Abschied nicht leicht - besonders das Team wird ihr fehlen.