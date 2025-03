Leute: Renée Zellweger in fünfter Staffel Only Murders dabei

Renée Zellweger in fünfter Staffel "Only Murders" dabei

1 Renée Zellweger soll in der fünften Staffel von "Only Murders in the Building" mitspielen. (Archivbild) Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa

Die Macher der beliebten Mystery-Comedy-Serie «Only Murders in the Building» holen sich einen weiteren Star vor die Kamera. Die zweifache Oscar-Gewinnerin Zellweger wird in Staffel fünf dabei sein.











Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger (55) wird in der fünften Staffel der Mystery-Comedy-Serie "Only Murders in the Building" zu sehen sein. "Willkommen im Gebäude, Renée Zellweger!", heißt es in einem Post des offiziellen Instagram-Accounts der Hit-Serie um drei Hobby-Detektive in einem New Yorker Apartmentgebäude. Dazu wurde ein Bild eines schwarzen Regiestuhls, auf dem Zellwegers Name steht, geteilt.