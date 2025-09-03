Leute: Reichinnek will sich Bücherstapel tätowieren lassen

1 Den linken Arm von Heidi Reichinnek zieren bereits ein Otter, ein Kater und ein Abbild von Rosa Luxemburg. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin - Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek will sich neben einer Hyäne demnächst auch einen Bücherstapel auf die Haut tätowieren lassen. "Weil ich so gerne lese", sagte die 37-Jährige dem "Stern". Die Hyäne wiederum sei ein schönes Tier. Ihre Eltern sehen die Tätowierungen nach Angaben der Tochter mit gemischten Gefühlen: "Die Begeisterung hält sich in Grenzen."